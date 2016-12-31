В Москве напали на бойца Расула Мирзаева

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Полиция разыскивает напавших на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сегодня около двух часов ночи на Мирзаева напали трое. Они ранили его из травматического пистолета", — рассказал источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт причинения телесных повреждений мужчине на юге Москвы. По словам собеседника агентства, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что "в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись".

"Пострадавший был госпитализирован", — добавили в пресс-службе.

В ноябре 2012 года суд признал Мирзаева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум годам ограничения свободы. В 2014 году Мирзаев вернулся в спорт.