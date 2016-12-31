Пьяному водителю за ДТП с гибелью пешехода под Саратовом грозит до семи лет

САРАТОВ, 31 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратовской области возбудила уголовное дело в отношении водителя за совершение "пьяного" ДТП с участием полицейской машины и с гибелью пенсионерки на пешеходном переходе, сообщил в субботу региональный главк МВД.

ДТП произошло в пятницу около 06.45 на улице 30 лет Победы в Балаково. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил, что автомобиль ВАЗ-2113 под управлением водителя с признаками опьянения, который прежде был лишен прав, врезался в патрульную машину, а при попытке скрыться с места ДТП на "зебре" сбил насмерть 68-летнюю пенсионерку. После этого водителя задержали. Местные СМИ писали, что за рулем автомобиля мог находиться спидвеист, бывший мотогонщик спидвейного клуба "Турбина" (Балаково) Артем Водяков.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — говорится в сообщении.

Фигуранту этого дела грозит до семи лет лишения свободы.

В главке отметили, что подозреваемый в 2010 году был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти, а в сентябре этого года лишился водительских прав за невыполнение требования сотрудника ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.