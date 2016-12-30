Экс-глава Роспечати обжаловал штраф за призывы к экстремизму

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший глава Роспечати Борис Миронов обжаловал приговор Басманного суда Москвы, оштрафовавшего его на 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму, сообщил в пятницу РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор, в которой просим его отменить", — сказал адвокат.

Он также добавил, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Миронов обвинялся по статье 280 УК РФ "Призывы читателей к экстремистской деятельности в форме насильственного изменения основ конституционного строя". Поводом для возбуждения уголовного дела стала одна из книг экс-главы Роспечати. По сообщению СМИ, в книге Миронова "Битва с игом иудейским" лингвистическая экспертиза нашла призывы "к вооруженному восстанию", а также к дискриминации евреев и совершению насилия в их отношении.