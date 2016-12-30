В сети появилось видео падения детей с эскалатора в Ставрополе

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В интернете опубликованы кадры падения детей с эскалатора в торговом центре в Ставрополе.

На записи видно, как вначале школьники сходят с эскалатора спокойно и выстраиваются перед ним. Но в какой-то момент несколько детей падают и не могут вовремя подняться. Едущим за ними некуда сойти, и они придавливают лежащих.

Инцидент произошел накануне в ставропольском торговой центре "Европейский", куда дети ходили в кинотеатр. По данным СМИ, волосы трех девочек затянуло в эскалатор. Учитель был позади группы. На место прибыла бригада скорой помощи и отвезла пострадавших в больницу, сообщает местный портал 1777.ru.

По информации "Ставропольской правды", в больницу попали пять человек с травмами различной степени тяжести.

Сейчас следователи ведут проверку и выясняют причины случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".