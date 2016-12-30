В Крыму почти 28 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Около 28 тысяч человек в Крыму из-за ветра и снега остались без электроснабжения, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"30 декабря с 11.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ ("Крымэнерго")", — говорится в сообщении.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей — около 27,8 тысячи человек — в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.

Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Крыма. Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики России Андрея Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.

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