В Крыму почти 28 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Около 28 тысяч человек в Крыму из-за ветра и снега остались без электроснабжения, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей — около 27,8 тысячи человек — в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.
Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.
Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Крыма. Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики России Андрея Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.
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