Следствие просит арестовать москвича, избившего подростка из-за 500 рублей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Следователи просят суд арестовать мужчину, который избил подростка из-за 500 рублей в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Инцидент произошел вечером 27 декабря около одного из домов на улице Яблочкова. По версии следствия, мужчина избил 16-летнего подростка и потребовал от него перевести с банковской карты тысячу рублей на карту своей знакомой. Мальчик перевел 500 рублей, после чего мужчина скрылся.

33-летний злоумышленник задержан, его обвиняют в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.