Один из главных обвиняемых по делу о "Боярышнике" арестован на два месяца

ИРКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Суд ужесточил меру пресечения одному из главных фигурантов дела об отравлении "Боярышником" в Иркутске после жалобы со стороны следователей, сообщила РИА Новости представитель СУ СКР по Иркутской области Карина Головачева.

"Одному из главных фигурантов уголовного дела по "Боярышнику" изменили меру пресечения с домашнего ареста на арест сроком на два месяца. Меру изменил областной суд после обжалования", — рассказала Головачева.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 76 человек, пострадали 123. По данному факту СКР заведено уголовное дело, ведется расследование.

В СК ранее сообщали, что обвинения предъявлены 16 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения еще шести фигурантам.