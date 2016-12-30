В пензенской многоэтажке взорвался самогонный аппарат

САРАТОВ, 30 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир многоэтажного дома в Пензе, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в четверг вечером в квартире дома на проспекте Строителей, где очевидцы услышали хлопок.

"Когда выехали на место, выяснилось, что там взорвался самогонный аппарат, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате инцидента было повреждено только окно.

"Там только рама вылетела", — отметили в полиции.