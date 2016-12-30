На Алтае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

БАРНАУЛ, 30 дек – РИА Новости. Семь пассажиров маршрутного автобуса, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с участием ещё двух автомобилей на трассе Алтая недалеко от Заринска, сообщает в пятницу главк МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, столкнулись автобус "ПАЗ-32054", легковой автомобиль KIA Sportage и Toyota Camry.

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса не учел дорожные условия и не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем KIA, которую отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение еще с Toyota. Пострадали семь пассажиров автобуса", — говорится в сообщении.

Одного ребенка госпитализировали в лечебное учреждение, всем остальным оказала медицинская помощь на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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