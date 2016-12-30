Суд рассмотрит отстранение от должности иркутского замминистра в январе

ИРКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Рассмотрение материалов об отстранении заместителя министра имущественных отношений Евгении Нефедовой от должности отложено по причине ее болезни, сообщил РИА Новости секретарь Свердловского районного суда города Иркутска.

"Рассмотрение материалов отложено на январь", — сообщил РИА Новости секретарь суда.

Ходатайство об отстранении от должности замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой было подано в суд сотрудниками СКР. Она подозревается в халатности из-за массовых отравлений суррогатом "Боярышник". Следствие считает, что Нефедова имела основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона, в котором продавали "Боярышник", но несколько раз ограничивалась предупреждением.

От отравлений контрафактом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в Иркутске пострадали 123 человека, 76 из них скончались. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.