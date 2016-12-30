Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Приморья Ежова

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Мера пресечения Ежову продлена", — сообщила РИА Новости судья Ленинского районного суда Владивостока Ольга Жиброва.

В СУ СК РФ по Приморскому краю информацию подтвердили, отметив, что арест продлен на 2 месяца.

В последний раз арест Ежову продлевали до середины января 2017 года.

Как ранее сообщал СК, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц департамента градостроительства Приморского края и администрации Приморского края при осуществлении оплаты строительно-монтажных работ по государственному контракту.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля, 4 мая он был задержан, 5 мая — арестован.