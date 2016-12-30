После расстрела бойцов Росгвардии в Новой Москве возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после нападения на бойцов Росгвардии в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что сотрудники вневедомственной охраны остановили несколько человек для проверки документов. В ответ по ним был открыт огонь, один из бойцов погиб, второй был ранен.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что нападавшие забрали у силовиков два автомата и пистолет и скрылись.

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полицейские задержали восемь подозреваемых в нападении на наряд Росгвардии.