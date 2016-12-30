Задержаны восемь подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 8 подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее пресс-служба Росгвардии по центральному округу сообщила РИА Новости, что были задержаны все подозреваемые в нападении на бойцов вневедомственной охраны, не уточнив их число.

"Московской полицией в течение трех часов задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории ТиНАО г. Москвы", — сказала Волк.

По информации пресс-службы московского главка МВД, на территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.