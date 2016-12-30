Задержаны все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Силовики задержали всех подозреваемых в нападении на экипаж вневедомственной охраны в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по центральному округу.

Поднятые по тревоге специальные подразделения Росгвардии центрального округа совместно с сотрудниками МВД задержали всех подозреваемых в нападении на экипаж вневедомственной охраны. Все оружие возвращено", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, силовики нашли и изъяли часть оружия, захваченного у бойцов Росгвардии, на которых напали в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы московского главка МВД, на территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.

"Найдено оружие, захваченное у бойцов Росгвардии в Новой Москве, но не всё", — сказал собеседник агентства.