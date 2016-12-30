МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в новой Москве, остальные находятся в розыске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Задержаны трое подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии
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