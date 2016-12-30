Задержаны трое подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в новой Москве, остальные находятся в розыске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на въезде на территорию заброшенной пожарной части в поселении Роговское. Сотрудники Росгвардии остановили несколько человек для проверки документов. В ответ злоумышленники открыли стрельбу по правоохранителям. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен. Нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами.