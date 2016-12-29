На рынке в Курской области обнаружили украинскую колбасу с геномом АЧС

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Сотрудники управления ветеринарии Курской области обнаружили украинскую колбасу с геномом АЧС на одном из несанкционированных рынков этого региона, сообщил Россельхознадзор в четверг.

"На территории Курской области… сотрудниками управления ветеринарии Курской области 26 декабря 2016 года был выявлен факт осуществления торговли колбасными изделиями производства ООО МКТ "Чугуевский" (Харьковская область, Украина). Данная продукция перемещалась без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Пробы от указанной продукции были направлены в ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория", в которых… при проведении лабораторных исследований… был выделен генетический материал возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

По мнению Россельхознадзора, выявленные нарушения принимают систематический характер, и все граничащие с Украиной регионы России находятся в условиях повышенной опасности заноса и распространения АЧС.

Россельхознадзор неоднократно обращал внимание органов исполнительной власти регионов РФ на необходимость пресечения незаконной реализации мясного сырья, в том числе в несанкционированных местах торговли – стихийных рынках.

В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Архангельской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Владимирской, Смоленской, Брянской и Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Крыму, Чувашии, Адыгее и Татарстане.