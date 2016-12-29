Житель Пензенской области умер после распития "незамерзайки" с шампанским

САРАТОВ, 29 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Пензенской области скончался в больнице, по предварительной информации, в результате отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

В ночь на четверг в больницу города Нижний Ломов поступил 53-летний местный житель с подозрением на отравление неизвестным веществом. Спустя 40 минут мужчина умер.

"Со слов его супруги, 27 декабря он выпил "незамерзайку" (жидкость для автомобильного стеклоомывателя), 28 декабря он выпил шампанское и туалетную воду, а уже сегодня в 2.30 поступил в больницу, где в 3.10 скончался", — рассказали в МВД.

Представитель полиции уточнила, что материалы дела переданы в Следственный комитет.