В России суд приговорил к 16 и 8 годам колонии двух участников ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 16 и 8 годам соответственно двух участников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) из Киргизии и Астраханской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по Астраханской области.

"Северо-Кавказским окружным военным судом вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам, возбужденным УФСБ России по Астраханской области в отношении двух участников международной террористической организации "Исламское государство". Уроженец Астраханской области Руслан Магомадов приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, гражданин Киргизии Равшан Акбаров – к 8 годам в колонии строгого режима", — пояснили в ведомстве.

Добавляют, что в зависимости от совершенных преступлений, они признаны виновными в прохождении обучения в целях террористической деятельности, участии в деятельности террористической организации, организации и участии в НВФ.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году Магомадов прошел обучение в учебно-тренировочном лагере международной террористической организации ИГ и принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого "Казахского джамаата" — структурного подразделения ИГ, расположенного в окрестностях города Ракка Сирийской Арабской Республики.

В свою очередь, как установил суд, Акбаров в 2015 году выехал на территорию Ирака в город Мосул, где добровольно вступил и прошел подготовку в террористическом центре ИГ. Сообщают, что по окончании обучения он получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы и вступил в НВФ так называемого "Джамаат Катиба Гураба" — структурного подразделения ИГ.