ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ в Дагестане

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видеозапись задержания в Дагестане экстремистов, которые готовили теракты в Москве на Новый год.

На видео показано, как оперативники проводят захват подозреваемых в квартире, где те находились.

Ранее ФСБ сообщила о задержании семерых боевиков, готовивших теракты в Московском регионе по указанию находящегося в Сирии эмиссара запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Оперативники обыскали их дома и обнаружили там большое количество огнестрельного оружия, гранат, а также компоненты взрывных устройств.