В отношении известного адвоката возбудили дисциплинарное производство

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) возбудил дисциплинарное производство в отношении известного адвоката Виолетты Волковой из-за информации о ее сотрудничестве со следственными органами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

"Сегодня президент ФПА Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарное производство в связи с сообщениями о сотрудничестве адвоката Московской области Виолетты Волковой с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в частности, о передаче адвокатом денежных средств в виде взятки следователю", — сказала представитель палаты.

По ее словам, Пилипенко просит квалификационную комиссию Адвокатской палаты Московской области оценить действия Волковой на соответствие стандартам кодекса профессиональной этики адвоката. Согласно кодексу, сотрудничество адвоката с правоохранительными органами недопустимо.

Не исключено, что палата может прийти к выводу о необходимости лишения Волковой адвокатского статуса.

Ранее адвокат Виолетта Волкова сообщила РИА Новости, что проходит свидетелем по делу о получении взятки следователем омской полиции. Как заявляла Волкова, которая участвовала в оперативном эксперименте под надзором правоохранителей, следователь привел ее "в некую конспиративную квартиру, которая, по его словам, связана с (местным) руководством МВД". Адвокат добавляла, что следователь знал, какую сумму и за что Волкова передает ему.

В СУСК по Омской области РИА Новости пояснили, что следователь УМВД расследовал дело предпринимателя, который обвинялся в неправомерных действиях при банкротстве. За то, чтобы совершить ряд процессуальных действий в пользу обвиняемого и впоследствии прекратить уголовное дело, он потребовал с предпринимателя взятку в 1,5 миллиона рублей, о чем тот сообщил в службу собственной безопасности УМВД.

Виолетта Волкова, в частности, участвовала в процессе по делу панк-группы Pussy Riot, а также представляет интересы осужденного за организацию беспорядков на Болотной площади Сергея Удальцова.