Суд отметил арест свердловского экс-замминистра экономики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Постановление об аресте бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова отменено, сообщила в четверг РИА Новости представитель областного суда.

Ранее суд отменил домашний арест барда Александра Новикова, проходящего с Шилимановым по одному делу.

"Постановление Верх-Исетского районного суда об аресте (Шилиманову — ред.) отменено. Меру пресечения обвиняемому изберет следователь", — сказала представитель суда.

Шилиманов проходит по делу известного автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова, обвиненного в мошенничестве. Ранее бывший замглавы свердловского министерства экономики был арестован на два месяца.