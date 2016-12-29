Москвичка умерла после укола лидокаина на дому

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Следственные комитет завел уголовное дело после того, как сотрудник частной организации сделал женщине смертельный укол лидокаина, сообщают представители ведомства.

36-летняя москвичка обратилась за медицинской помощью в одну из частных клиник города. По данным СМИ, ее беспокоили боли в спине. Сотрудник клиники приехал к женщине домой, осмотрел ее и сделал инъекцию обезболивающего средства "Лидокаин". Вскоре после укола женщине стало плохо, и она умерла. Причиной смерти могла стать аллергическая реакция на препарат.

В ходе следствия выяснилось, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сотрудники СК возбудили уголовное дело.