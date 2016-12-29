Делом Захарченко займется генерал, расследовавший преступления Хорошавина

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Следственную группу по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко возглавил генерал СКР Сергей Чернышов, расследовавший коррупционные преступления экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Об этом РИА Новости рассказал бывший начальник Главного следственного управления СК Дмитрий Довгий.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что дело Захарченко передано из московского управления СК в центральный аппарат ведомства.

"Чернышов всегда работал по должностным преступлениям и экономике. Он расследовал дело Хорошавина, которое уже закончил — сейчас, насколько известно, обвиняемый знакомится с материалами. Поскольку Чернышов освободился, то ему, скорее всего, и поручили дело (Захарченко)", — сказал Довгий.

По его мнению, сама передача расследования на федеральный уровень является "необходимым и правильным решением".

"С учетом общественного резонанса — в квартире сестры Захарченко изъяли сумасшедшую сумму (без малого девять миллиардов рублей наличными), с учетом занимаемой должности и значимости дела — правильно, что расследование находится на уровне центрального аппарата СК", — пояснил собеседник агентства, добавив, что искать в этом какую-либо подоплеку бессмысленно.

Заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в семь миллионов рублей. При задержании у него изъяли еще 20 миллионов.

Кроме того, во время обыска в квартире сестры полковника МВД следователи нашли 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными. Объяснить происхождение этих денег борец с коррупцией не смог.

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин проходит по ряду уголовных дел о коррупции на десятки миллионов рублей. Кресла главы региона он лишился в марте 2015 года. Прокуратура добилась конфискации у бывшего чиновника и его родных собственности на 1,1 миллиарда рублей — квартир и земельных участков в элитных районах Москвы, роскошных автомобилей, ювелирных изделий и наличных средств.

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