На Керченской паромной переправе произошла авария

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости, Максим Грознов. В порту "Кавказ" на Керченской паромной переправе в ходе швартовки железнодорожный паром "Анненков" задел автопаром "Елена", в результате последний получил незначительные повреждения, сообщили в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция".

Инцидент произошел в 8.20 в четверг.

"В порту "Кавказ" железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", в результате чего паром "Елена" получил незначительные повреждения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что повреждения крайне незначительные – паром получил небольшую вмятину, на ходовые качества судна происшествие не повлияло. В данный момент он из работы выведен. В настоящее время на переправе работают четыре крупных парома для перевозки автомобилей и пассажиров.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив.

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