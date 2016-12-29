ОНФ выявил более 130 случаев ремонта дорог в неблагоприятную погоду

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы "Убитые дороги" зафиксировали за последние три месяца более 130 фактов ремонтных дорожных работ при неблагоприятных погодных условиях в 36 регионах, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.

"Такое количество нарушений не удивляет. Проведенный нашими экспертами анализ закупок на выполнение работ по дорожному ремонту и строительству показал, что тендеры в 35 городах на общую сумму 972 миллиона рублей имеют поздние сроки выполнения работ — конец октября, ноября и декабря. И наши активисты продолжают выявлять случаи проведения дорожных ремонтных работ при неблагоприятных погодных условиях", — цитирует пресс-служба движения члена центрального штаба ОНФ, руководителя движения "Убитые дороги" Александра Васильева.

Он добавил, что после отправки активистами запросов в органы власти и прокураты субъектов уже стали поступать ответы. Так, во Владивостоке дорожные работы на улицах Володарского, Некрасовской, Комсомольской и Школьной, выполненные в снег с нарушением технологии, не приняты и не оплачены. При этом администрация города сообщила, что подрядным организациям направлены письма с требованием устранить нарушения.

В Санкт-Петербурге на набережной реки Оккервиль асфальт, уложенный в снег и лужи, подрядчик перекладывал за свой счет. Однако, как выяснилось, меры были приняты по отношению к нерадивому подрядчику лишь на одном из участков набережной. Активисты также получили ответы о проверках в Самарской, Смоленской, Свердловской, Новосибирской областях, информация из других субъектов продолжает поступать.

"Наши мониторинги показали, что в регионах нет четкого контроля за проведением дорожных работ. Заказчики иногда даже не знают, при каких погодных условиях производились работы. Делается упор на выполнение объемов работ, без анализа их качества", — уточнил руководитель движения.

По его мнению, в подобных случаях необходимо приводить отборы проб для анализа качества работ в целях контроля подрядчиков. "Мы обязательно проконтролируем то, насколько власти выполнят все обещания, которые содержатся в присланных ответах. В целом же отмечу, что регионы достаточно быстро реагируют на наши обращения и принимают меры к нарушителям", — заключил Васильев.