Эксперты проанализируют уровень подготовки экипажа разбившегося под Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты Службы безопасности полетов авиации проанализируют уровень подготовки экипажа Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщил в четверг начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Вполне понятно, что для расследования нам необходима вся информация и по летному экипажу, и по технической документации, поэтому наши специалисты работают, в ближайшее время будет доклад в соответствии с графиком нашей работы, и мы сможем проанализировать уровень подготовки экипажа, в том числе на тренажерах", — сказал Байнетов.

Он уточнил, что для расследования авиационного происшествия созданы три группы — первая работает непосредственно в аэропорту "Адлер", вторая — в 30-м Научно-исследовательском институте МО РФ, а третья группа Службы безопасности полетов выполняет задачи на 800-й авиационной базе (аэродром "Чкаловский).

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>