На Ставрополье шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками

ПЯТИГОРСК, 29 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.
Как отмечает ведомство, на момент автоаварии в "Приоре" находились пять человек, четверо из них погибли на месте ДТП, включая водителя, пятый пассажир скончался в реанимации. Водитель "Нивы" также погиб на месте происшествия. "В настоящее время личности погибших в ДТП устанавливаются. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отметили в УГИБДД.