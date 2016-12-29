На Ставрополье шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками

ПЯТИГОРСК, 29 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.

"Утром в четверг произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли шесть человек: две женщины и четверо мужчин. По предварительной версии, водитель "Приоры" двигался со стороны села Левокумского в направлении города Буденновска, не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем "Нива", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, на момент автоаварии в "Приоре" находились пять человек, четверо из них погибли на месте ДТП, включая водителя, пятый пассажир скончался в реанимации. Водитель "Нивы" также погиб на месте происшествия. "В настоящее время личности погибших в ДТП устанавливаются. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отметили в УГИБДД.