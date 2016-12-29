Генпрокуратура проверит результаты расследования убийства медведя в Якутии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Генпрокуратура России взяла на контроль результаты проверки по факту жестокого убийства медведя в Якутии, сообщает в четверг пресс-служба ГП РФ.

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Ранее в интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Проверку по этому факту проводят полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Возбуждено уголовное дело. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, все подозреваемые в жестоком обращении с медведем установлены.

"Организована проверка по размещенной в электронных и иных СМИ публикации о жестоком убийстве жителями Республики Саха (Якутия) бурого медведя путем неоднократного наезда на него автомобилем "Урал". С этой целью прокурору республики направлено соответствующее поручение. Результаты проверки взяты на контроль", — говорится в сообщении.