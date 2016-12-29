В Минобороны не могут судить о задранном носе Ту-154 перед крушением

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Говорить об угле столкновения разбившегося Ту-154 с поверхностью воды пока преждевременно, заявил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов.

"Пока говорить о том, какой был угол при столкновении с водной поверхностью, преждевременно. Есть определенные данные, но тем не менее, понимаете, они не совсем точные. Есть видеоинформация. Повторяю, что идет процесс анализа и совмещения всех этих многочисленных факторов", — сказал Байнетов, отвечая на вопрос о том, что по свидетельству некоторых очевидцев, нос самолета перед падением был сильно задран вверх.

"Я пока не могу судить о достоверности этой информации. Я хочу сказать о том, что очень много очевидцев предлагают свои услуги, действительно, как-то все с пониманием отнеслись к этой трагедии… Все это проверяется, естественно, и сверяется с той объективной информацией, которая есть", — отметил он.