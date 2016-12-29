Источник: дело полковника Захарченко передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Следственный комитет забрал дело полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко из столичного управления в центральный аппарат, а возбудивший дело следователь прикомандирован к новой следственной группе, которую возглавил генерал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Дело (полковника Захарченко) ушло в СК РФ вместе с Толстых", — сказал собеседник агентства.

Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, подтвердил, что дело Захарченко теперь расследует центральный аппарат СК РФ, а подполковник Толстых прикомандирован к следственной группе.

"У меня нет информации о назначении (повышении) Толстых, он прикомандирован к СК РФ, все процессуальные действия выполняет он. Возглавляет группу генерал (следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей) Чернышов", — сказал источник РИА Новости.

Адвокат обвиняемого полковника Юрий Новиков отказался комментировать передачу дела в центральный аппарат СК, сославшись на подписку о неразглашении, но и опровергать данную информацию не стал.

Официальным подтверждением этой информации со стороны правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Резонансное дело в отношении бывшего врио главы управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко в начале сентября возбудил и несколько месяцев расследовал следователь по особо важным делам ГСУСК Москвы Александр Толстых.