Последний полет разбившегося Ту-154 длился около 70 секунд

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Последний полет разбившегося Ту-154 продолжался около 70 секунд, сообщил журналистам начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час", — сказал он.

По словам генерала, "особая ситуация" на борту лайнера длилась порядка десяти секунд. Он также рассказал, что из последних слов пилота Ту-154 невозможно сделать выводы о причинах крушения.

"Что можно сказать за десять секунд?.. Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит", — сказал Байнетов.

Расшифровка черных ящиков займет не менее десяти дней, а итоговые выводы по причинам катастрофы будут сделаны не ранее, чем через 30 суток, добавил генерал.

Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье. На борту находилось 92 человека, все они погибли. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.

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