Минобороны: в данных самописцев Ту-154 нет информации о технических отказах

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Параметрическая информация бортовых самописцев разбившегося в Черном море самолета Ту-154 не свидетельствует о технических отказах на судне, заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"По предварительной оценке параметрической информации, очевидных отказов нет", — сообщил он в четверг в ходе брифинга. "Приборы еще не все подняты", — добавил он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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