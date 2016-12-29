В Минобороны прокомментировали последние слова пилота разбившегося Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Анализ фразы командира говорит о начале "особой ситуации" на борту самолёта Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России Сергей Байнетов.

"Я могу сказать, что радиообмен был крайне краток. Вы можете представить, что ситуация развивалась за 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?.. Поэтому анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, больше она ничего нам не говорит", — сказал Байнетов на пресс-конференции.

По его словам, последний полет разбившегося Ту-154 продолжался около 70 секунд. Байнетов уточнил, что расшифровка черных ящиков продлится не менее десяти дней, а итоговые выводы по причинам крушения сделают не ранее, чем через 30 дней.

Он подчеркнул, что параметрическая информация бортовых самописцев разбившегося самолета не указывает на явные технические отказы. При этом министр транспорта России Максим Соколов заявил, что бортовая техника Ту-154 работала нештатно.

Ту-154, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье. На борту находилось 92 человека, все они погибли. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>