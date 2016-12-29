В Минобороны не исключают версию теракта на борту Ту-154, но взрыва не было

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Взрыва на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не было, но версия теракта пока не снимается, сообщил в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования", — сказал Байнетов на пресс-конференции в четверг.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>