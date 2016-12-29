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Происшествия

Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (201)
12:2429.12.2016
(обновлено: 13:27 29.12.2016)
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Фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. МЧС РФ
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Бортовая техника упавшего в Черное море самолета Ту-154 работала нештатно, заявил на пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.

Сотрудники МЧС РФ во время поисковых работ в районе крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 у берегов Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. МЧС РФ
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Тела 19 погибших при крушении Ту-154 подняты на поверхность
"Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", — сказал он.

Министр отметил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154. Соколов призвал до окончательного объявления результатов работы комиссии не распространять никаких версий крушения, полученных из неофициальных источников.

В свою очередь, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что, по предварительной оценке данных с бортовых регистраторов, явных отказов техники не было. Он отметил, что расшифровка информации с самописцев займет не менее десяти дней, а окончательные выводы будут через месяц.

По словам Байнетова, последний полет лайнера продолжался около 70 секунд, он поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 км/ч. При этом "особая ситуация" на борту развивалась около 10 секунд.

Фрагменты потерпевшего крушения самолета Ту-154
© AP Photo/ Rossiya One TV Channel photo
Минобороны расследует утечку записи переговоров экипажа разбившегося Ту-154
Самолет Ту-154 министерства обороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, все они погибли. На месте крушения идет поисково-спасательная операция.

Комиссия, созданная для расследования катастрофы, рассматривает несколько версий случившегося. Основными рабочими гипотезами являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка экипажа и техническая неисправность самолета. Ранее ФСБ сообщила, что не нашла признаков того, что крушение Ту-154 вызвал теракт или диверсия на борту.

© Ruptly
Специалисты подняли на поверхность второй черный ящик самолета Ту-154
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Происшествия
Обсуждение
41 пользователь оставили 57 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • ujkh
    Самолету 33 года-ЖАХ! Самолетостроение России требует заказов для успешной работы, Аршавины и ему подобные ублюдки наворовали сотни миллиардов рублей, на эти деньги можно каждые пять-восемь лет обновлять пассажирские самолеты в армии и не только! Надо что бы Аршавиних и ему подобных быстро, очень быстро делать нищими-в темпе вальса конфисковывать иммущество и покупать в авиапрома новые, современные самолеты.
    15:45
    29.12.2016
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  • valerykar
    И длина разбега и скорость отрыва самолета от взлетной полосы были штатными. А вот потом, судя по всему, пилот решил резко набрать высоту. Тут-то и началось.
    Известны плюсы и минусы различных компоновок самолетов. В частности, известно, что самолеты с "двигателями на хвосте" могут иметь проблемы при выходе самолёта на закритические углы атаки в 25-30° и выше (например, когда пилот хочет побыстрее набрать высоту). Самолет как бы "запирается" в этом положении с задранным носом (как велосипедист, который едет на заднем колесе), теряет скорость и затем сваливается в штопор. А здесь еще и проблема с закрылками. Причем скорее всего один не убирался - именно он создал момент и самолет начало крутить назад к берегу, а потом он начал валиться на крыло и падать. Есть опубликованная "траектория" полета в привязке к карте местности.
    Это моя версия. Впрочем, сейчас вам местные эксперты более подробно расскажут.
    13:22
    29.12.2016
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Показать старые комментарии (37)
  • gushckoff
    У нас, как всегда - человеческий фактор виноват, и техника тут не при чем. Тридцать - сорок лет для самолета не стаж, мы и на заводах работаем на станках сорокалетнего и более года рождения. Ну, подумаешь - с одного скальп снимет, другому руку оторвет - человеческий фактор, ребята; и датчики безопасности (которых нет) тут не причем. А наши самолеты мы почему-то сравниваем с ... американскими.
    18:25
    29.12.2016
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  • a-759
    valerykar, Вы сами себе противоречите- на взлете закрылки вышли на требуемый угол и все было гут. И на наборе высоты, без требуемой скорости только ненормальный будет брать штурвал на себя, а пилоты этого самолета были очень опытные и "мальчишество" исключается... Если они хотели перескочить какую то опасность, птиц например, все равно было бы другое решение проблемы, но не выход на закритические углы атаки, при полностью вышедшей механизации крыла!
    Не будем гадать и подождем, что нам скажут после расшифровки ящиков. А то, что сейчас пишут диванные эксперты в СМИ и рисуют какие то схемы высосанные из пальца можно попросить сосать свои пальцы и дальше, но в своем узком кругу...
    18:32
    29.12.2016
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  • Григорий Михелев
    Полет 70 сек
    Высота 250 метров
    Это что же, у Ту154 вертикальная скорость после отрыва была 3,6 м/с?
    Вообще то не менее метров 15 в сек он прет вверх. Даже, если они полет считают от начала разбега, а не от отрыва это минус секунд 35. Все равно даже за 40 оставшихся секунд вертикальная скорость 6 метров говорит о том, что он еле скреб. Иными словами, если 2ой пилот вместо шасси дернул ручку закрылков, то они поползли на уборку, да еще сопротивление от колес. Схема БИНОЛ с разворотом на север, начали крутить вправо и сорвались. Сигнализации на уборку закрылков на взлете нет, шасси тоже нормально убираются. Может как вариант такой сценарий быть?
    18:40
    29.12.2016
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  • RUKAPOMOHI
    Ну да, ну да. Признаков теракта или диверсии не нашли. А диверсии в скрытой (начальной) фазе стараются замаскировать под несчастный случай.
    И вообще: один раз - случайность, второй раз - закономерность, а третий - система. А самолёты у нас что-то стали падать каждый год. Не наводит ни на какие мысли?
    18:44
    29.12.2016
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  • Mariyavelichko2010 в ответ пользователю Лея Гольдман(показатьскрыть)
    Лея Гольдман, нет, я думаю комментировать, всё-равно, люди будут: политика-неполитика. И пусть все по разному относятся к этой ситуации. По мне всё-таки это давно спланированная ситуация. Не верится, что м.б. стечение обстоятельства, нет. Что тогда? Неужели успокоятся на технической неисправности самолёта? Мне, кажется, причина зарыта глубже - да в политике же, в политике. Убит наш ПОСОЛ, аВАрия, унесшая 92 ЖИЗНИ, ОБСТРЕЛ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ДАМАСКЕ (события следуют друг за другом). Что дальше? Здесь всё понятно!
    18:51
    29.12.2016
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  • valerykar в ответ пользователю Андрей Глуховцев(показатьскрыть)
    Андрей Глуховцев, если можно по сути. "Наверное в интернете прочитали у очередного знатока авиации" - не аргумент.
    19:12
    29.12.2016
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  • valerykar в ответ пользователю Ig Bash(показатьскрыть)
    Ig Bash, должны быть синхронизированы - в этом всё дело. Команда проходит, а механика не срабатывает. Что делать.

    Так это твоя версия, дояр? Где могу прочитать подробнее?
    19:16
    29.12.2016
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  • Oleg Leonidov в ответ пользователю Смирнов Николай(показатьскрыть)
    Закрылки не закрываются, они убираются (!) винтовыми домкратами.
    19:35
    29.12.2016
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  • special76 в ответ пользователю Ig Bash(показатьскрыть)
    Ig Bash, сначало узнайте (хотя бы в гугле посмотрите) . потом, что-нибудь, молоть начинайте. Они убираются, как, автоматом, так, и в ручном режиме
    19:52
    29.12.2016
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  • Дмитрий Широков
    Хорош министр транспорта... Ни одного дня не работал ни в авиации, ни в авиационной промышленности. Уж кому-кому рассуждать о самолётах )) Одно слово - питерский.
    19:58
    29.12.2016
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  • Дмитрий Широков в ответ пользователю ujkh(показатьскрыть)
    ujkh,
    Не надо упирать на физический возраст 33 года. Малоюзанный жигуль может прекрасно сохраниться в гараже тоже немеряный срок.
    Вопрос в другом: изделие просто устарело по многим параметрам, как ни готовь его идеально... Что касается новинок авиапрома, можете смело нести "цветочек" в банд-музей-центр Ельцина, при котором у нас просто вымело разработку целого поколения моделей, и теперь даже любые деньги не позволяют нагнать этот упущенный срок. Что покупать-то при всем желании? Только с поклоном к боингу (
    20:04
    29.12.2016
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  • Dmitriy Kruchinin
    Министра транспорта, Шойгу, Медведева и всех ответственных лиц за безответственное отношение к людям в отставку и под суд!
    20:11
    29.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю bok-marina(показатьскрыть)
    bok-marina, ночью летели, могла сработать усталость, невнимательность. Магомед Талбоев говорит, что на Ту-154 рычаги закрылков и шасси находятся рядом - могли перепутать
    20:18
    29.12.2016
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  • Richard Din
    А насчёт срока использования самолёта - лётчики говорят, что не бывает старых самолётов. Бывают исправные или неисправные. Это проверяется перед взлётом.
    Да и налёт у этого самолёта 6000 часов всего - это очень мало. У боингов в западных авиакомпаниях налёт по 50 тыс. часов, и ничего, летают же.
    20:21
    29.12.2016
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  • Second Shadow
    Министру транспорта - минус 500... За подобное заявление.
    Не имея заключения и такое заявлять. Почти преступление. Пиарится , что ли?
    20:23
    29.12.2016
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  • Second Shadow в ответ пользователю Mariyavelichko2010(показатьскрыть)
    Mariyavelichko2010, Вы как Зюганов. Продолжить? "В следующем году столетие Великого Октября, провокации будут только нарастать." Я коммунист, член КПСС, бывший военный, но Зюганова слышать не могу, все мнет под себя, удод.
    21:39
    29.12.2016
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  • Second Shadow в ответ пользователю Иван Русских(показатьскрыть)
    Иван Русских, Что значит не могли не заметить? Ну включите логику то... Не мог самолет начать разгон по взлетке с невыпущенными закрылками. Вы чего? Он бы даже от полосы не оторвался. Закрылок одного крыла не мог уйти без другого, там автоматика давно уже, если один заклинило, второй останавливается в положении первого. Вот вам и версия об ошибке экипажа. Типа вместо убрать шасси убрали закрылки. Но, это тоже не катит, самолет вошел в воду не только с заоблачным углом тангажа, но еще и под углом. Пока комиссия не скажет результат - гадание на кофейной гуще. Летел я как-то из Душанбе, когда шел вывод из Афгана. Борт такой же, точно. Загрузили нас под завязку, до Москвы, Вы представляете толпу офицеров от лейтенанта до полковника со своим скарбом, а никто в багаж ничего не сдавал, и усадить на взлете никого невозможно, все бродят по салону, как дебилы, груз распределить никак. Я это видел реально, но тогда обошлось, командир просто сказал, пока не сядете, не будет взлета. Думаю, тут тоже никто не слушал экипаж, все же свои... Так что варианты есть.
    21:55
    29.12.2016
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  • Second Shadow в ответ пользователю stoutt(показатьскрыть)
    stoutt, Это нормально работает автоматика. Выглядит да, странно ))
    21:57
    29.12.2016
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  • alex47.47
    Разговоров будет много, но главным остаётся вопрос о том, зачем нужно было дозаправляться в Адлере ? Что, на российской базе в Сирии нет топлива ? Или он вылетел полупустой ? Кому-то надо было чтобы он сел в Адлере. Притом, известен был состав пассажиров. И те, кому надо было посадить его в Адлере, понимали, какой будет резонанс, если "возникнет" нештатная ситуация с самолётом. А тут ещё убийство посла. Поэтому, никаких случайностей, конкретный теракт.
    22:00
    29.12.2016
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  • Лея Гольдман в ответ пользователю Mariyavelichko2010(показатьскрыть)
    Mariyavelichko2010, Есть информация, что в телефонном разговоре Путина и Эрдогана, как гарантов перемирия в Сирии, речь шла ТОЛЬКО об ИГ. Джабхат-ан-Нусра ( Аль-Кайда) не фигурирует. Это тоже знаковое событие. И сокращение российского присутствия в Сирии, и высылка 35 дипломатов РФ из США - все в одну сторону указывает...
    00:20
    30.12.2016
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