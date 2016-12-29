Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Бортовая техника упавшего в Черное море самолета Ту-154 работала нештатно, заявил на пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.
Министр отметил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154. Соколов призвал до окончательного объявления результатов работы комиссии не распространять никаких версий крушения, полученных из неофициальных источников.
В свою очередь, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что, по предварительной оценке данных с бортовых регистраторов, явных отказов техники не было. Он отметил, что расшифровка информации с самописцев займет не менее десяти дней, а окончательные выводы будут через месяц.
По словам Байнетова, последний полет лайнера продолжался около 70 секунд, он поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 км/ч. При этом "особая ситуация" на борту развивалась около 10 секунд.
Комиссия, созданная для расследования катастрофы, рассматривает несколько версий случившегося. Основными рабочими гипотезами являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка экипажа и техническая неисправность самолета. Ранее ФСБ сообщила, что не нашла признаков того, что крушение Ту-154 вызвал теракт или диверсия на борту.