Разбившийся под Сочи Ту-154 практически полностью разрушился

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Разбившийся под Сочи самолет Ту-154 практически полностью разрушился, сообщил на пресс-конференции в четверг глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Самолет при ударе о водную поверхность и, в последующем, о дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции", — сказал министр.

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