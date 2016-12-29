В Москве похитительницу новогодней елки нашли по следу из игрушек

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Полицейские нашли предполагаемую похитительницу новогодней елки по следу из елочных игрушек, женщина задержана по подозрению в краже, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию обратилась жительница Восточного округа Москвы с заявлением о пропаже с лестничной площадки новогодней елки, украшенной шарами и гирляндами.

Полицейские изучили место преступления и установили, что к совершению кражи причастна соседка заявительницы.

"Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть елочных украшений. Именно благодаря следам из елочных игрушек полицейские установили подозреваемую в совершении преступления – ей оказалась 43-летняя местная жительница", — пояснила Волк.

Полицейские изъяли дерево у преступницы и вернули владельцам. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.