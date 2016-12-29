В центре Иркутска стая собак напала на подростка

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после нападения на 17-летнюю девушку стаи собак в центре Иркутска, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"Сегодня на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в Иркутске стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку, в результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации Иркутска по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.