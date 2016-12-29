Источник: найдена пленка, предположительно, из третьего самописца Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте падения Ту-154 в Черном море магнитную пленку, предположительно, из третьего черного ящика, сам контейнер пока не найден, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Найдено много пленки из ящика, скорее всего третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", — сказал собеседник агентства.

Два бортовых самописца уже доставили на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Комиссия по установлению причин трагедии продолжает отрабатывать все версии.

Представители Минобороны отметили, что, пока не собрана вся информация, делать выводы было бы преждевременно. Они допускают, что причиной аварии могла стать поломка, некачественное топливо, попадание в двигатель постороннего предмета или ошибка пилота.

На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Ее основная фаза уже завершена, все крупные фрагменты и тысячи мелких обломков воздушного судна подняли на поверхность, водолазы МЧС России прекратили поисковые работы.

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