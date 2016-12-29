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Происшествия

Источник: найдена пленка, предположительно, из третьего самописца Ту-154

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (165)
09:3929.12.2016
(обновлено: 10:35 29.12.2016)
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Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте падения Ту-154 в Черном море магнитную пленку, предположительно, из третьего черного ящика, сам контейнер пока не найден, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился, самописцы подняты
"Найдено много пленки из ящика, скорее всего третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", — сказал собеседник агентства.

Два бортовых самописца уже доставили на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Комиссия по установлению причин трагедии продолжает отрабатывать все версии. 

Представители Минобороны отметили, что, пока не собрана вся информация, делать выводы было бы преждевременно. Они допускают, что причиной аварии могла стать поломка, некачественное топливо, попадание в двигатель постороннего предмета или ошибка пилота. 

На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Ее основная фаза уже завершена, все крупные фрагменты и тысячи мелких обломков воздушного судна подняли на поверхность, водолазы МЧС России прекратили поисковые работы.

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Работа водолазов на месте крушения Ту-154
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
Фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море
© РИА Новости. МЧС РФ
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По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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