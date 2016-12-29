Источник: найдена пленка, предположительно, из третьего самописца Ту-154
09:3929.12.2016
(обновлено: 10:35 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте падения Ту-154 в Черном море магнитную пленку, предположительно, из третьего черного ящика, сам контейнер пока не найден, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Найдено много пленки из ящика, скорее всего третьего. Вся пленка собрана в ведро и передана военным", — сказал собеседник агентства.
Два бортовых самописца уже доставили на расшифровку в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Комиссия по установлению причин трагедии продолжает отрабатывать все версии.
Представители Минобороны отметили, что, пока не собрана вся информация, делать выводы было бы преждевременно. Они допускают, что причиной аварии могла стать поломка, некачественное топливо, попадание в двигатель постороннего предмета или ошибка пилота.
На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Ее основная фаза уже завершена, все крупные фрагменты и тысячи мелких обломков воздушного судна подняли на поверхность, водолазы МЧС России прекратили поисковые работы.
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Работа водолазов на месте крушения Ту-154
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.