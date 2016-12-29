Третий черный ящик Ту-154 пока не нашли, сообщил источник
09:1629.12.2016
(обновлено: 09:33 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Спасателям пока не удалось обнаружить третий бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"Спасателям пока не удалось обнаружить третий бортовой самописец Ту-154", — сказал собеседник агентства.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Работа водолазов на месте крушения Ту-154
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Прояснить причины случившегося должны помочь черные ящики: один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.
В среду в Минобороны России сообщили, что обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.
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