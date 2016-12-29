ФСБ пресекла ввоз крупной партии наркотиков в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Самая крупная с 2014 года партия наркотиков задержана на границе с Украиной в автомобильном пункте пропуска "Армянск", сообщает крымское погрануправление ФСБ России.

Инцидент имел место в начале декабря, но известно об этом стало только в четверг.

"На въезд в Российскую Федерацию задержан россиянин, 1972 года рождения, у которого в ходе досмотра под верхней одеждой обнаружены четыре пластиковые бутылки с жидким веществом темного цвета по 500 миллилитров каждая", — говорится в сообщении.

В последующем экспертиза установила, что выявленная темная жидкость является тяжелым наркотиком – экстрактом маковой соломы.

В ходе опроса мужчина пояснил, что знакомый, проживающий на Украине, предложил ему быстрый заработок в размере 300 долларов США за то, чтобы переправить "посылку" на полуостров.

За незаконное перемещение наркотического вещества через госграницу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических средств. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 15 до 20 лет.

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