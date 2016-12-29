В Новосибирской области изъяли почти 10 тонн контрафактного алкоголя

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность подпольного водочного цеха в городе Обь Новосибирской области; изъято почти 10 тонн контрафактного алкоголя, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по региону.

"В городе Обь сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили помещение, где осуществлялось изготовление, хранение и продажа контрафактной продукции под видом крепкого алкоголя", — говорится в сообщении. Всего изъято почти 10 тонн алкоголя.

В полиции пояснили, что технологическая линия представляла собой несколько емкостей, шланги, фильтры и водопроводный кран, через который спиртосодержащая жидкость разливалась в бутылки. Здесь же на специальном станке происходила укупорка готовой продукции.

"Нелегальное производство каждые сутки выпускало около 4 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции, название которой варьировалось в зависимости от пожеланий заказчика, 18,5 тысячи полулитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью было изъято. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили свыше 1300 литров спирта и 7 тысяч пустых бутылок, этикетки и специальные марки с признаками подделки", — сообщили в ГУМВД.

В полиции отметили, что на этикетке и спецмарке не совпадали названия предприятий-производителей, а разливали продукцию под маркой давно закрывшегося водочного завода. По данным оперативников, продукция этого нелегального производства распространялась мелкими партиями на рынках, в отдаленных районах Новосибирской области, более крупные партии контрафактного спиртного поставлялись в соседние регионы. В ближайшее время будут проведены исследования качества продукции, изготовленной в подпольных условиях.