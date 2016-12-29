В ДТП на Ямале пострадали восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. На Ямале в результате дорожной аварии пострадали восемь человек, сообщает в четверг УГИБДД по ЯНАО.

По данным полиции, инцидент произошёл 28 декабря на 67-м километре трассы "Коротчаево – Тазовский".

"Водитель автомашины "Урал" не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства, видимость в направлении движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате происшествия, водитель и семь пассажиров получили различные травмы. Четверо из пострадавших госпитализированы в Новоуренгойскую районную больницу", — говорится в сообщении.

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