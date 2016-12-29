Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154; обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.
Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в воскресенье утром. Катастрофа произошла через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту лайнера находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Специалисты нашли два черных ящика разбившегося самолета. Третий самописец пока обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
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