Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154; обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера завершена.

Собеседник агентства добавил, что спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в воскресенье утром. Катастрофа произошла через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту лайнера находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что комиссия изучает несколько версий причин крушения, среди которых некачественный ремонт самолета на заводе, технические неполадки на борту лайнера, ошибка пилотов, теракт и попадание птиц в двигатель. Приоритетной версии пока нет.

Специалисты нашли два черных ящика разбившегося самолета. Третий самописец пока обнаружить не удалось, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.