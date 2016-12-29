Суд рассмотрит отстранение от должности иркутского замминистра

ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об освобождении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, сообщил секретарь суда Свердловского района Иркутска.

"Материалы на отстранение от должности Нефедовой будут рассмотрены в суде сегодня. Заседание проходит в закрытом режиме", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь райсуда.

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедьева подозревается в том, что она не приняла меры для расторжения договора аренды с предпринимателем, в чьей торговой точке продавался "Боярышник" (часть 3 статьи 293 УК РФ "Халатность").

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что с Нефедовой взята подписка о невыезде. После допроса, который состоялся во вторник, замминистра была на рабочем месте. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Ирина Алашкевич, у неё "нет информации о том, что Нефедову планируют отстранить от работы по решению руководства".

Ранее сообщалось, что от отравлений контрафактом "Боярышник", содержащим метиловый спирт в Иркутске пострадали 120 человек, 74 из них скончались. В настоящее время, по данным минздрава региона, в больницах города остаются восемь пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии.