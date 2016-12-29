В Новосибирске во время селфи едва не замерзли туристки из Италии

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Четыре легко одетые туристки из Италии получили переохлаждение, делая селфи на берегу Новосибирского водохранилища (Обского моря), сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Пострадавшие обратились за помощью в один из отрядов, который находится на берегу водохранилища, во вторник. В Новосибирске стояла умеренно морозная погода – около минус 10 градусов.

"Пострадавшими оказались туристы из Италии, прибывшие в наш город. Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным. Туристы делали фото и селфи с видом на Обское море", — говорится в сообщении.

В МАСС уточнили, что компания состояла из четырех женщин 1968, 1976, 1990 и 1992 годов рождения.

Спасатели доставили туристок в помещение и предложили теплое питье. Затем женщины благополучно уехали на такси.