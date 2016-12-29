Суд продлил срок пребывания под стражей бывшему замгубернатора Алтая

БАРНАУЛ, 29 дек — РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, обвиняемого в покушении на получение взятки, его супруга осталась под домашним арестом также до 16 марта, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

"По существу дело Денисова не рассматривалось. Ему продлили срок пребывания под стражей до 16 марта. Также известно, что по существу рассматривать уголовное дело будет Железнодорожный районный суд Барнаула", — сказал представитель суда.

Супруги Денисовы находятся под арестом с марта 2016 года. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в покушении на получение взятки, его супругу обвиняют в посредничестве при получении взятки.

По версии следствия, в 2016 году Денисов предложил руководителю подконтрольного учреждения системы образования передать ему взятку за подписание сметной и иной документации по расходованию средств субсидии из федерального бюджета. В качестве посредника выступила супруга чиновника, которая 4 марта 2016 года получила от руководителя учреждения взятку в сумме 200 тысяч рублей.

В отношении Денисова возбудили уголовное дело по статье "Покушение на получение взятки в крупном размере", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В отношении его супруги Татьяны Денисовой завели дело по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере", максимальная санкция предусматривает также до 12 лет лишения свободы.