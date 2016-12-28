Росморречфлот будет вести поиски на месте крушения Ту-154 всю ночь

КРАСНОДАР, 28 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Специалисты Росморречфлота на многофункциональном аварийно-спасательном судне "Спасатель Демидов" в течение всей среды продолжали поиски на месте крушения Ту-154 близ Сочи на глубинах более 100 метров, в ближайшие сутки работы приостанавливать не планируется, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота.

В среду утром "Спасатель Демидов" при помощи гидролокатора бокового обзора приступил к обследованию морского дна на глубинах более 100 метров. Ранее уточнялось, что сканирование новых глубин будет проводиться с борта судна, погружать оборудование не планируется.

"Специалисты судна "Спасатель Демидов" получили указание пройти 20 маршрутов. К 20.00 среды они прошли три из них. Оставшиеся маршруты планируется проверить в течение ближайших 20 часов. Прерывать работу на ночь специалисты не намерены", – сообщил представитель службы.

По его словам, к настоящему моменту с помощью эхолота были обнаружены незначительные "контакты с металлом". "Составляется карта нахождения этих объектов, затем, ориентируясь по этой карте, проверки продолжат другие специалисты", – пояснил собеседник.

Он добавил, что текущая погода вести работы не мешает. В настоящий момент на месте поисков дует ветер со скоростью около 5 метров в секунду, высота волны достигает 10-12 дециметров, температура – плюс 3 градуса.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.