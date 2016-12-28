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Происшествия

Бывший мэр Пикалево пойдет под суд за коммерческий подкуп

19:4228.12.2016
05272
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Пикалево (Бокситогорский район Ленинградской области) Дмитрия Николаева и предпринимателя, обвиняемых в коммерческом подкупе и хищении, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.

Уголовное дело было возбуждено 12 апреля 2016 года по факту совершения коммерческого подкупа одного из директоров ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево". Также было возбуждено уголовное дело в отношении пяти человек по статье "хищение путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой лиц".

Пикалево в Ленинградской области. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Загорулько
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Дело о подкупе возбудили против мэра города Пикалево

Следствие установило, что Николаев после увольнения в 2013 году с должности генерального директора ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" совместно со знакомым предпринимателем решил приобретать и перепродавать продукцию завода.

"Для заключения выгодных контрактов и устранения препятствий в осуществлении их деятельности обвиняемые с февраля 2014 по апрель 2016 года совершали коммерческий подкуп одного из директоров "БазэлЦемент-Пикалево"… Кроме того, в ходе следствия установлено, что для увеличения прибыльности ими был разработан и реализован план хищения продукции "БазэлЦемент-Пикалево", к реализации которого были привлечены как работники, так и сотрудники частного охранного предприятия", — отмечается в сообщении.

В ходе предварительного следствия был доказан факт хищения с декабря 2014 по сентябрь 2015 года не менее 110 тонн продукции завода стоимостью более 1,8 миллиона рублей, в связи с чем участникам организованной группы было предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере.

По ходатайству следствия суд временно отстранил Николаева от занимаемой должности, после чего покинул пост главы администрации Пикалево по собственному желанию. Кроме того, суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте имущества фигурантов дела, а также денежных средств на расчетном счете одной из организаций для возмещения ущерба.

"В настоящее время по уголовному делу собрано достаточно доказательств вины обвиняемых в совершении расследуемых преступлений, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В отношении одного из обвиняемых, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело ранее уже направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.

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