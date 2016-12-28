В Москве задержали помощника главы Росприроднадзора по делу об афере

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Москве задержали помощника руководителя Росприроднадзора с соучастником при попытке получить взятку в 15 миллионов рублей, сообщил столичный главк Следственного комитета.

Уточняется, что уголовное дело против чиновника Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова возбуждено по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере". На допросе они оба признали вину.

По версии следствия, в декабре 2016 года Валенза и его знакомый потребовали от исполняющего обязанности руководителя департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого проводилась служебная проверка, 15 миллионов рублей за "оказание содействия в решении вопроса о ее положительном результате".

В действительности соучастники такими полномочиями не обладали.

Отмечается, что противоправную деятельность злоумышленников удалось пресечь благодаря работе следователей ГСУСК России, сотрудников ФСБ и Минприроды.